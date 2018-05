Après tout, les Capitals ont survécu à trois matchs sans Nicklas Backstrom plus tôt ce printemps.

Ils ont aussi bien fait même si Kuznetsov a raté la majeure partie du deuxième match de la finale de la Coupe Stanley, battant éventuellement les Golden Knights de Vegas pour égaliser la série 1-1.

Les Capitals aimeraient pouvoir compter sur leur meilleur marqueur samedi soir à Washington, mais avec Alex Ovechkin et plusieurs joueurs de haut niveau qui produisent à plein régime et pour combler ce vide, les Capitals sont prêts à jouer avec ou sans Kuznetsov.

« Nous avons eu des gars qui ont raté des matchs ici et là pendant les éliminatoires, a rappelé Backstrom. Il est difficile de remplacer Kuznetsov, mais si nous devons le faire, il faut juste que d'autres joueurs prennent la relève. »

L'entraîneur-chef Barry Trotz n'a fourni aucune mise à jour sur l'état de santé de Kuznetsov jeudi autre que de dire qu'il sera réévalué de manière quotidienne.

L'équipe sera de retour à l'entraînement vendredi.

Ce n'était pas très encourageant pour les Capitals de voir Kuznetsov quitter la rencontre en première période mercredi et ne pas revenir au jeu.

Mais Ovechkin a marqué son premier but en carrière en finale de la Coupe Stanley en avantage numérique et Lars Eller, dont les responsabilités ont augmenté en l'absence de Kuznetsov, a inscrit un but et deux aides.

Aucun joueur ne peut compenser à lui seul la perte potentielle de Kuznetsov, qui a récolté 11 buts et 14 mentions d'aide en 21 matchs depuis le début des éliminatoires, bien que la profondeur des Capitals au centre soit solide avec Backstrom, Eller, Jay Beagle et, si nécessaire, Chandler Stephenson.

Eller a joué un rôle clé lors de deux victoires importantes contre le Lightning de Tampa Bay en finale de l'Association Est pendant que Backstrom était blessé, et il sera de nouveau l'un des joueurs les plus importants sur la glace si Kuznetsov n'est pas en mesure de jouer.

Les Capitals pourront aussi se tourner vers Ovechkin en cas de besoin.

Ils ont aussi profité de bonnes performances de la part des ailiers Tom Wilson, T.J. Oshie et Jakub Vrana et du défenseur John Carlson.

Les Golden Knights aimeraient aussi voir leur premier trio composé de Jonathan Marchessault, William Karlsson et Reilly Smith augmenter la cadence.

Puisqu'ils joueront à l'étranger, l'entraîneur-chef Gerard Gallant ne pourra pas imposer des confrontations avantageuses à sa première unité et il comptera sur ses meilleurs joueurs pour élever leur niveau de jeu d'un cran.

« Je ne me soucie pas de savoir contre qui ils jouent, a déclaré Gallant. Nous allons bien jouer et travailler dur. (Mercredi soir) ils n'ont pas eu les explosions offensives qu'ils ont en général. Vous n'allez pas être à votre meilleur tous les soirs. Je m'attends à ce qu'ils soient bons pour nous, comme ils l'ont fait toute la saison ».

Gallant a donné crédit aux Capitals, disant qu'ils méritaient de gagner le deuxième match grâce à leur performance après avoir perdu Kuznetsov.

Il aurait dû être plus difficile pour eux de maintenir cet effort pour une partie entière sans Kuznetsov, mais ils ont passé ce test avec succès, comme ce fut le cas pendant l'absence de Backstrom plus tôt dans les séries éliminatoires.

« Ce sera une grosse perte, mais comme vous l'avez vu dans la série contre les Penguins de Pittsburgh quand Nick s'est blessé, parfois ce genre de situation motive d'autres joueurs à prendre le relais et à faire quelques jeux », a déclaré Oshie