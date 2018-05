Un texte de Michel Chabot

François Parisien, premier Canadien à gagner une étape d’une course du World Tour, soit la cinquième du Tour de Catalogne en 2013, est inquiet pour l’avenir de son sport.

« La raison qui explique qu’il y a autant de coureurs québécois et canadiens en Europe, c’est l’équipe SpiderTech, de Steve Bauer avec Josée Larocque. C’est la pierre angulaire qui a permis de canaliser tous les talents d’ici et de les catapulter dans le monde professionnel européen, affirme le le Montréalais de 36 ans.

« Malheureusement, on a perdu cette équipe-là il y a plus de cinq ans et on commence à ressentir les effets de ça, il y a comme une espèce de creux. »

Le cyclisme canadien se retrouve donc en régression depuis la disparition de SpiderTech, qui, entre 2008 et 2012, oeuvrait au deuxième niveau planétaire, soit le pro-continental. Les très bons jeunes cyclistes du Québec et du Canada pouvaient être recrutés par cette formation qui servait de tremplin pour accéder aux équipes WolrdTour.

Louis Barbeau, directeur général de la Fédération québécoise des sports cyclistes considère quant à lui que son sport est néanmoins en santé.

« On a actuellement au Québec quelques équipes. Silber, particulièrement, fait un travail exceptionnel et permet à des athlètes de se développer. Ils sont présents et participent à des courses internationales aux États-Unis. Le niveau est parfait actuellement. »

Pier-André Côté, Nickolas Zukowsky et Adam Roberge courent tous pour Silber Pro Cycling. Ils représentent la prochaine génération d’athlètes susceptibles de briller sur la scène internationale. Tous trois dans la jeune vingtaine, ils auront besoin d’un peu de chance pour percer.

On est revenu en arrière, comme à mon époque. Les jeunes sont obligés de s’expatrier aux États-Unis ou directement en Europe et se croiser les doigts pour obtenir des résultats pour se faire remarquer. François Parisien, champion canadien sur route en 2005

« Ça marche par contact. Avant, si tu avais été avec SpiderTech, tu avais couru en Europe, on savait ce que tu pouvais faire. Maintenant c’est : "Je connais ce coureur-là, il n’est pas si pire. Est-ce que ça te tente de l’essayer?" »

Chez les femmes, Simone Boilard est le nom à retenir. À 17 ans, elle a fini au huitième rang des mondiaux sur route en septembre dernier. Elle en était à sa toute première course internationale.

Retour sur le Giro

Trois Canadiens ont pris part au Tour d’Italie, qui a pris fin dimanche dernier. Michael Woods s’est classé au 19e rang du classement général. Il a raté la victoire de peu à la quatrième étape avec une 2e place, mais il a connu une troisième semaine plus ardue.

« Ça n’a pas été difficile juste pour lui, estime Louis Barbeau. Simon Yates, Thibaut Pinot et plusieurs ont eu des difficultés dans la dernière semaine. Quand on regarde son profil, il semble exceller davantage dans les courses d’un jour, comme le démontre son résultat à Liège-Bastogne-Liège [il a fini 2e, NDLR]. Mais terminer parmi les 20 premiers au Tour d’Italie, ça demeure un exploit. »

Tim Wellens tout juste devant Michael Woods (rose) Photo : Getty Images/Luk Benies

Guillaume Boivin, lui, a conclu au 117e échelon, mais il a pris part à deux échappées dans la première semaine.

« Guillaume courait pour l’Israël Cycling Academy et le départ était en Israël, explique François Parisien. Clairement, son mandat dans les premiers jours était de faire voir le maillot et d’essayer de gagner une étape. Il a fait exactement ce qu’on lui a demandé. C’est ça aussi le vélo. Ce n’est pas nécessairement d’aller chercher un résultat à tout prix. C’est de faire le travail que ton employeur exige. Le reste, c’est de la survie pour lui, sur une course de trois semaines. Il peut dire mission accomplie. Il a fait parler de lui dans la première semaine, son Giro était déjà gagné. »

À 41 ans, le Britanno-Colombien Svein Tuft prenait part à son dernier Giro. Il a fini au 147e rang, à plus de 5 heures 30 du controversé vainqueur, Chris Froome. Nos deux experts sont d'ailleurs outrés qu’on laisse compétitionner Froome, même s’il a échoué à un test antidopage au Tour d’Espagne en 2017.

Il y a anguille sous roche et la preuve c’est qu’il y a une enquête, affirme Parisien. Quand j’ai vu ça, je n’ai même pas écouté la dernière étape, j’étais dégoûté. Ça me fait revivre des choses que j’ai vécues dans ma carrière et qui m’écoeurent. C’est un problème majeur et j’ai de la difficulté à comprendre comment un coureur, qui est sous enquête, a le droit et se permet de courir, plutôt que d’attendre que l’enquête finisse, c’est vraiment plate. François Parisien

« La performance qu’il a réalisée, c’est extra-terrestre, croit pour sa part Barbeau. Ça soulève un paquet de questions, surtout compte tenu de ce qui s’est passé à la Vuelta. La décision de le suspendre ou pas aurait dû être prise avant. Là, il y a le Tour de France qui s’en vient. Je trouve ça malheureux qu’on soit encore dans une situation où il y a un énorme doute. »

Voilà une autre histoire qui ternit l’image du cyclisme et qui alimente le cynisme envers ce sport.