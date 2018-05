Les Canadiens Shawnacy Barber (saut à la perche), Brandon McBride (800 m) et Crystal Emmanuel (200 m) seront en action.

L'Américaine Goerganne Moline a enlevé les honneurs du 400m haies chez les femmes avec un chrono de 53,97 s, sa meilleure performance de l'année. Elle a devancé la Jamaïcaine Janieve Russell par 11 centièmes de secondes et sa compatriote Dalilah Muhammad par 68 centièmes. Ces trois mêmes athlètes avaient aussi composé le podium la semaine dernière à Eugene, Russell l'emportant devant Muhammad et Moline.

Au lancer du disque féminin, la Croate Sandra Perkovic s'est imposée, sans surprise. La championne mondiale et olympique en titre a établi une nouvelle marque de la réunion romaine avec son jet 68,90 m. Les Cubaines Yaimé Perez (66,62 m) et Denia Caballero (63,48 m)ont respectivement pris les deuxième et troisième places. Perkovic détient le titre de la Ligue de Diamant depuis 2012.

Diffusion des épreuves de la Diamond League

Radio-Canada présente pour une deuxième année d’affilée la saison complète de la Diamond League de l’IAAF, à voir sur notre site Internet et sur l’application de Radio-Canada Sports.

Rome, Italie – Jeudi 31 mai, 14 h à 16 h (HAE)

Oslo, Norvège - Jeudi 7 juin, 14 h à 16 h (HAE)

Stockholm, Suède – Dimanche 10 juin, 10 h à 12 h (HAE)

Paris, France - Samedi 30 juin, 14 h à 16 h (HAE)

Lausanne, Suisse – Jeudi 5 juillet, 14 h à 16 h (HAE)

Rabat, Maroc – Vendredi 13 juillet, 13 h à 15 h (HAE)

Monaco – Vendredi 20 juillet, 14 h à 16 h (HAE)

Londres, Angleterre – Samedi 21 juillet, 10 h à 12 h (HAE)

Londres, Angleterre – Dimanche 22 juillet, 9 h à 11 h (HAE)

Birmingham, Angleterre – Samedi 18 août 9 h à 11 h (HAE)

Zurich, Suisse – Jeudi 30 août, 14 h à 16 h (HAE)

Bruxelles, Belgique - Vendredi 31 août, 14 h à 16 h (HAE)