Brandon McBride, de Windsor en Ontario, a terminé au pied du podium du 800 mètres dominé par les Kenyans. C'est Wyclife Kinyamal qui est sorti victoprieux en 1 min 44 s 65/100, 9 centièmes de secondes de mieux que Ferguson Rotich ( 1:44,74) et 13 devant Jonathan Kitilit (1:44,78).

McBride a fini quatrième à 21 centièmes de secondes de la médaille de bronze. Il peut tout de même se consoler, son chrono de 1:44,99 est son meilleur de la saison.

Shawnacy Barber, un autre Canadien, a dû se contenter de la septième position au saut à la perche. Il n'a pu faire mieux qu'un bond de 5,52 m, 40 centimètres en deça de son sommet en 2018. Le champion du monde et de la Ligue de Diamant en 2017, l'Américain Sam Kendricks a enlevé l'or grâce à un saut de 5,84 m, son meilleur en 2018. Le Polonais Paweł Wojciechowski a terminé deuxième à 5,78 m. L'Allemand Rafael Holzdeppe (5,62) est assuré du troisième rang.

Chrystal Emmanuel, de Scarborough, a pour sa part pris le 5e échelon du 200 m féminin. Son chrono de 23,08 s est bien loin de son sommet personnel de 22,50 s. L'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou a été la gagnante en 22,49 s, son meilleur chrono de l'année. Ta Lou a été accompagnée sur le podium par Ivet Lalova-Collio de la Bulgarie (22,64) et Munjinga Kambundji de la Suisse (22,76)

Au 100 mètres masculin, c'est l'Américain Ronnie Baker qui l'a emporté avec un temps de 9,93 s, le plus rapide de l'année. JImmy Vicault de la France (10,02) s'est emparé de la deuxième place devant l'Italien Filippo Tortu (10,04). Chris Coleman, des États-Unis, a dû se satisfaire de la quatrième position. Son 10,06 s constitue tout de même son sommet de la saison, lui qui avait couru en 9,82 s en 2017, soit le meilleur temps l'année passée.

Un record pour Samba

Abderramahman Samba a brillament remporté le 400 m haies masculin. Le Qatari a franchi la distance en 47,48 s, un record de la Diamond League. Le Norvégien Karsten Warholm (47,82), champion du monde en titre, a pris la deuxième place devant le Turc Yasmani Copello (48,63).

Les 100 mètres haies chez les femmes a été l'affaire de Sharika Nelvis, des États-Unis. Nelvis a couru en 12,76 s, six centièmes de mieux que la Jamaïcaine Danielle Williams (12,82). Toby Amusan du Nigeria (12,86) a pris la troisième place.

Fred Kerley s'est adjugé le 400 m hommes. L'Américain a atteint le fil d'arrivée en 44, 33 s, quatre centièmes de mieux qu'Abdalleleh Haroun du Qatar (44,37). Paul Dedewo (44,58), un autre Américain, a également accédé au podium.

Le Kenya a monopolisé le podium du 3000 m Steeplechase féminin alors que Hyvin Kiyeng a établi une nouvelle marque de la réunion romaine avec un temps de 9:04,96. Celliphine Chespol (9:05,14) et Norah Jeruto (9:07,17) ont suivi dans l'ordre.

Victoire kényanne également au 1500 m masculin dans lequel Timothy Cheruiyot (3:31,22 min) a été couronné. Son compatriote Elijah Manangoi (3:33,79) a fini deuxième et l'Éthiopien Samuel Tefera (3:34,84), troisième.

Au saut en longueur, Luvo Manyonga a fait honneur à son statut de champion mondial. Un effort de 8,58 m a permis au Sud-Africain de se parer d'or. Le Cubain Juan Miguel Echevarria (8,53 m) et Ruswahl Samaii (8,34 m), un autre athlète de l'Afrique du Sud, on aussi été récompensés.

La Russe Maria Lasistkene a régné au saut en hauteur femmes. Elle a franchi la barre à 2,02 m, un centimètre de moins que lors des Mondiaux de Londres où elle a été sacrée l'année dernière. La Bulgare Mirela Demireva (1,94) a reçu la médaille d'argent tandis que le bronze est allé à l'Italienne Elena Vallortigara ( 1,94).

Au lancer du disque féminin, la Croate Sandra Perkovic s'est imposée, sans surprise. La championne mondiale et olympique en titre a établi une nouvelle marque de la Diamond Leagu de Rome avec son jet 68,90 m. Les Cubaines Yaimé Perez (66,62 m) et Denia Caballero (63,48 m)ont respectivement pris les deuxième et troisième places. Perkovic détient le titre de la Ligue de Diamant depuis 2012.

Chez les hommes, le Brésilien Frederick Dacres a été intouchable. Récent champion des Jeux du Commonwealth, Dacres a projeté l'objet à 68,51 m alors que son plus proche rival, le Lithuanien Andrius Gudzius n'a pu faire mieux que 68, 17 m. La troisième position est revenue à l'Iranien Ehsan Hadadi (65,93).

