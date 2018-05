L'entente lui rapportera la somme de 650 000 $ s'il demeure avec le Tricolore. Il touchera 80 000 $ dans la Ligue américaine de hockey (AHL) s'il prend la direction de Laval.

Valiev s'est amené dans la métropole québécoise à la suite de l'échange qui a envoyé Tomas Plekanec et Kyle Baun à Toronto.

Kerby Rychel et la sélection de deuxième tour des Maple Leafs au repêchage de 2018 étaient également inclus dans le marché.

Le Russe a participé à deux rencontres dans l'uniforme du Bleu-blanc-rouge, les 6 et 8 mars, avant de subir une blessure. L'arrière de 23 ans a enregistré 6 buts et 12 aides en 45 matchs cette saison dans l'AHL sous les couleurs des Marlies de Toronto et du Rocket.

Valiev, un ancien de l'Ice de Kootenay dans la Ligue de hockey junior de l'Ouest (WHL), a été choisi au 68e échelon du repêchage de 2014 par les Maple Leafs.

Un duel préparatoire à Québec

Le Centre Vidéotron sera le théâtre d'une rencontre préparatoire le 20 septembre prochain entre le Canadien et les Capitals de Washington.

Le Tricolore s'est frotté aux Capitals à trois occasions lors de la campagne 2017-2018. Deux des trois affrontements se sont soldés en faveur des champions de l'Association de l'Est et actuels finalistes de la Coupe Stanley.

Le CH avait disputé deux matchs du genre à Québec avant de lancer sa dernière saison. Il s'était mesuré aux Bruins le 18 septembre, puis aux Maple Leafs, le 27.

La confrontation contre les rivaux bostoniens avait attiré 9248 spectateurs. Le choc avec les représentants torontois, lui, avait été couru par 14 452 personnes.

La troupe montréalaise avait perdu chacune des rencontres, 3-2 face aux Bruins et 4-2 contre les Maple Leafs.