Martinez a ainsi rejoint les meneurs dans les majeures avec son 18e circuit.

Eduardo Nunez a frappé une claque en solo et produit un autre point à l'aide d'un double, tandis que Jackie Bradley a récolté un double d'un point.

Les Red Sox ont remporté 9 de leurs 11 derniers matchs et ont la meilleure fiche des majeures à 39-17.

Teoscar Hernandez a frappé un circuit de deux points pour les Jays, qui ont perdu 13 de leurs 17 dernières rencontres.

Après avoir lancé sa saison avec 13 victoires en 19 rencontres, les Jays ont maintenant une fiche de 25-30.

Eduardo Rodriguez (6-1) a accordé deux points sur trois coups sûrs et un but sur balles en six manches et deux tiers, au cours desquelles il a retiré sept frappeurs sur des prises.

Même s'il a permis à deux coureurs de croiser le marbre sur le double de Kendrys Morales, Craig Kimbrel a récolté son 18e sauvetage en 20 occasions.

À son troisième départ depuis qu'il a été rappelé du AAA le 11 mai, Sam Gaviglio (2-1) a permis quatre points sur sept coups sûrs en six manches.