De leur propre aveu, les joueurs de l’Impact de Montréal ont connu deux séances concluantes de suite. De la perspective de Duvall, il n’y a qu’un pas à franchir entre l’intensité vue au cours des deux derniers jours et le message passé à ses coéquipiers.

Je ne veux pas dire que c’est pour ça que l’entraînement d’aujourd’hui (mercredi) a été bon, mais je constate que les gars sont plus concentrés, qu’ils comprennent la situation et qu’ils se responsabilisent. Chris Duvall

L’Américain s’imposerait-il comme le leader moral de l’Impact en besoin flagrant d’inspiration? La culture qu’il préconise répond, du moins en partie, à cette question.

« S’il y a des joueurs qui sentent que le travail de certains laisse à désirer ou que des coéquipiers se donnent des pauses à l’entraînement, il faut que des voix s’élèvent, explique-t-il. Les fautifs doivent être réceptifs. Si moi je ne fais pas mon travail et que personne ne me rappelle à l’ordre, je vais continuer à ne pas faire mon travail et je ne comprendrai pas que je suis fautif. C’est seulement une question de créer cette culture. Même si j’ai eu l’air perturbateur de l’extérieur, je crois que ça a été payant. »

Rudy Camacho, maintenant revenu à la forme, reconnaît aussi l’engagement fourni par le groupe.

« On a bien bossé cette semaine, surtout hier et aujourd’hui (mardi et mercredi). On a fait deux grosses séances physiques. Beaucoup de course, beaucoup de travail défensif en infériorité numérique. Beaucoup de sprints, des efforts, ensemble, en bloc et ça a été intense », conclut-il.

L’Impact n’a pas encore orienté ses séances en fonction de son prochain adversaire, le Dynamo de Houston, samedi au Stade Saputo. Le personnel d’entraîneurs a mis l’emphase sur deux points précis, comme l’explique Duvall.

« D’abord, avoir plus de précision quand on passe dans le dernier tiers, de faire de bons jeux, de prendre de bonnes décisions devant le but. Et deuxièmement, quand on joue à court de joueurs et que la pression est forte, être capable de rester ensemble et de ne pas concéder de but. Ce sont des aspects du jeu qui nous ont fait défaut au cours des dernières semaines. »