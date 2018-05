C'est ce que le directeur général du Canadien de Montréal a déclaré lors d'une entrevue accordée mardi au site LNH.com.

Marc Bergevin a connu des moments difficiles la saison dernière. Non seulement absent des séries éliminatoires, le Tricolore a présenté la 28e fiche de la Ligue nationale de hockey (LNH). Conscient de la situation, Bergevin souhaite maintenant offrir un peu d’espoir à ses supporteurs.

« Ce ne sont pas des moments très agréables pour nos partisans, qui ont souffert toute l'année, mais nous serons récompensés à Dallas avec un joueur qui devrait rendre notre équipe meilleure à long terme. »

La frustration des partisans était justifiée, mais « c'est le prix à payer » selon lui pour avoir accès aux meilleurs joueurs capables de relancer son équipe.

L’ancien directeur général adjoint des Blackhawks de Chicago se souvient d’une discussion avec Dale Tallon alors que ce dernier était DG de la formation de l’Illinois.

« J'ai appris d'un commentaire de Dale Tallon quand j'étais à Chicago. Il a dit : "Tu sais quoi, Berg? Sais-tu à quel point nous avons souffert pour obtenir ce choix?" Je crois qu'il s'agissait du troisième choix au total à ce moment-là et ç'a été Jonathan Toews. »

Même si la principale lacune du Canadien est au centre selon le directeur général du CH, aucun joueur de premier plan à ce poste issu des rangs juniors ne sera à l’honneur lors du repêchage de la LNH. C’est pourquoi Bergevin compte sélectionner le joueur avec le plus grand potentiel de développement d’ici cinq ans, et non pas le meilleur joueur disponible.

« Quand tu choisis, tu dois faire une projection et déterminer dès maintenant qui sera le meilleur joueur plus tard. C'est pourquoi le repêchage n'est pas facile. Est-ce qu'il y a un joueur au troisième échelon qui sera meilleur que tous les autres? C'est notre travail de le découvrir et de prendre une décision. »

Le défenseur suédois Rasmus Dahlin semble acquis aux Sabres de Buffalo, premiers à parler lors du prochain encan des joueurs amateurs. Cependant, plusieurs bons attaquants capables de percer les deux premiers trios d’une formation de la LNH seront toujours libres lorsque Bergevin prendra le micro. L’ailier droit des Mooseheads de Halifax, Filip Zadina, fait partie du lot.

Vote de confiance pour Jonathan Drouin

Questionné sur l’utilisation de Jonathan Drouin au centre la saison prochaine, Marc Bergevin garde espoir de voir le Québécois connaître du succès à cette position.

« Est-il le joueur de centre parfait? Est-il Sidney Crosby? Bien sûr que non, reconnaît Bergevin. Mais peut-il remplir un rôle parfois? Oui, il peut. Nous devrons combler nos besoins, c'est certain. Cela dit, il y a une perception selon laquelle Drouin a échoué au centre. Je ne suis pas prêt à dire ça. Il a joué au centre dans les rangs juniors et il a également joué à cette position avec Tampa Bay. Je ne vais pas jeter l'éponge avec lui, mais il y a des options que l'on peut considérer au moment actuel. »

Outre ces besoins criants, le directeur général demeure convaincu que ce sont les joueurs faisant partie de la formation la saison dernière qui détiennent la clé des succès du Bleu-blanc-rouge.

« Regardez les équipes qui ont du succès : la vitesse est à la base de tous leurs succès. Je ne pense pas que nous sommes si loin de ça, explique Bergevin. Certains de nos meilleurs joueurs ont eu une mauvaise saison, donc les attentes sont élevées, tant de la part des gens à l'extérieur que pour les joueurs eux-mêmes. »

Loin de se douter de l’ampleur de la tempête qu’il s’apprêtait à traverser avant le coup d’envoi de la saison 2017-2018, au cours de laquelle le Canadien n’a remporté que 29 rencontres, Marc Bergervin maintient le cap.

« Ce sera ma septième année et, sans aucun doute, nous n'avons pas atteint notre but ultime. »

S’il a souvent comparé ses joueurs aux pièces d’un casse-tête, il est maintenant temps pour lui de dénicher la pièce manquante qui pourrait compléter le portrait qu’il s’était fait d’une équipe championne à son arrivée à Montréal, en mai 2012.