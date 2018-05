Un texte d'Olivier Tremblay

Avant mardi soir, l’Argentine avait disputé 17 matchs amicaux depuis la dernière Coupe du monde, dont elle a été la finaliste. À peine deux avaient eu lieu dans ses terres. Et encore, l’étoile du FC Barcelone n’avait participé qu’à un seul, une victoire de 1-0 contre le Honduras le 27 mai 2016 à San Juan.

L’équipe nationale d’Haïti a bel et bien fait face au grand Messi mardi, à La Bombonera, stade mythique du soccer argentin. Sanon, un ancien de l’Académie de l’Impact de Montréal qui joue maintenant avec le Fury d’Ottawa, figurait parmi les titulaires haïtiens. Il a foulé la pelouse en même temps que l’idole de toute une génération.

« Je n’oublierai jamais le moment où il est passé à côté de moi avant d’entrer sur le terrain, juste avant les hymnes nationaux, a raconté Sanon depuis la capitale argentine. J’en ai eu des frissons. Toute ma jeunesse, je l’ai vu accomplir les plus beaux buts, les plus beaux gestes techniques, les plus beaux coups francs, etc. Maintenant, il se retrouve à moins d’un mètre de moi. »

C’était une expérience inoubliable. Je n’oublierai jamais cette soirée, surtout le fait de jouer contre Messi, qui est une légende vivante dans le monde du foot. Jimmy Shammar Sanon, international haïtien

Impérial, le capitaine argentin a marqué un triplé dans une victoire de 4-0 à laquelle ont participé la plupart des cadres de l'« Albiceleste ». Angel Di Maria, Javier Mascherano, Gonzalo Higuain, Sergio Agüero, ils étaient tous là. Ce dernier a inscrit le quatrième but à la 69e minute.

« C’était un match de haut niveau avec beaucoup de spectateurs, a souligné Sanon. Ce sont des matchs comme ceux-là que tous les sportifs veulent jouer. »

Même si Derrick Étienne fils, des Red Bulls de New York, l’a remplacé après la pause, Sanon a pu repartir de Buenos Aires avec un précieux cadeau : un maillot de Messi orné de la signature de son propriétaire, rien de moins.

Le Montréalais d'origine haïtienne a pu quitter La Bombonera avec le maillot de Lionel Messi. Photo : Instagram/Jimmy Shammar Sanon

L’Ottavien d’adoption ne veut toutefois pas que cette soirée demeure son plus grand fait d’armes. À 21 ans, il ne défendait les couleurs de son équipe nationale senior que pour la deuxième fois. Il a fait ses débuts aux côtés d’un autre ancien de l’Impact, Jems Geffrard, en octobre 2017.

Les qualifications pour la toute première Ligue des nations de la CONCACAF et, par le fait même, pour la prochaine Gold Cup s’amorcent en septembre. Sanon souhaite être au cœur du projet.

« Les choses se passent bien pour l’instant, a-t-il soutenu. C’est sûr que, hier, c’était un peu plus compliqué qu’à la normale, parce que l’Argentine est une équipe de très haut calibre. Mais je pense qu’avec le nouveau groupe de jeunes joueurs convoqués en équipe première, on peut seulement apprendre, gagner de l’expérience et grandir ensemble pour le futur. »