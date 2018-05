« Un site Internet a publié un article associant plusieurs comptes sur les réseaux sociaux au président des opérations basketball des Sixers, Bryan Colangelo », a indiqué la formation dans un communiqué.

« Les accusations sont sérieuses et nous avons lancé une enquête indépendante, dont nous diffuserons les résultats dès qu'elle sera terminée », a ajouté la franchise de la NBA, qui a été éliminée par les Celtics de Boston au deuxième tour des séries éliminatoires.

Selon le site The Ringer, Colangelo aurait utilisé cinq comptes sous des noms fictifs pour se moquer notamment de l'ego de son joueur étoile, le Camerounais Joel Embiid, pour s'interroger sur l'efficacité au tir de la recrue Markelle Fultz ou encore pour s'en prendre à d'anciens joueurs comme Jahlil Okafor et Nerlens Noel.

Ancien dirigeant des Suns de Phoenix et des Raptors de Toronto, Colangelo, en poste à Philadelphie depuis 2016, a reconnu dans un communiqué qu'il utilisait l'un des cinq comptes mentionnés « pour surveiller l'actualité du secteur » du basketball.

« Cette affaire me dérange à de nombreux égards, je ne connais pas les autres comptes auxquels j'ai été associé ni à qui ils appartiennent ni quelles sont les motivations pour les utiliser », a-t-il assuré.

Au moment où la NBA attend sa finale entre les Warriors de Golden State et les Cavaliers de Cleveland, qui commence jeudi, l'affaire Colangelo fait grand bruit.

À lire aussi : Cavaliers et Warriors en finale, prise 4

Plusieurs joueurs et dirigeants, grands utilisateurs des réseaux sociaux comme Embiid et le propriétaire des Mavericks de Dallas, Mark Cuban, ont réagi avec ironie.

« Joel me dit que Sam Hinkie (ancien dirigeant de Philadelphie qui a relancé la franchise) est meilleur et plus intelligent que toi », a tweeté Embiid, à destination de l'un des cinq comptes mentionnés.

Cuban a de son côté ironisé sur une pratique qui semble courante, en assurant que « chaque dirigeant dans la NBA reçoit sept comptes anonymes » selon une nouvelle réglementation en vigueur.

Après plusieurs saisons calamiteuses, Philadelphie a participé aux séries pour la première fois en huit ans et fait figure d'équipe en plein renouveau avec ses jeunes talents, comme Embiid et l’Australien Ben Simmons.

Elle fait partie, selon la presse spécialisée, des quatre équipes qui pourraient intéresser la légende LeBron James s'il devait décider de quitter Cleveland cet été.

À l'automne dernier, l'une des vedettes de Golden State, Kevin Durant, avait reconnu utiliser des comptes Twitter anonymes pour répondre aux critiques sur les réseaux sociaux.