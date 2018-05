J.D. Martinez a également cogné deux des six doubles des Red Sox (38-17), qui ont gagné 8 de leurs 10 dernières parties pour conserver la meilleure fiche des majeures.

Il s'agit de leur meilleur dossier après 55 matchs depuis 2002. Seule l'équipe de 1946 avait connu un meilleur départ (42-13).

Les Red Sox l'avaient aussi emporté 8-3 contre les Blue Jays,lundi après-midi.

Rick Porcello a accordé trois points, dont deux mérités, et cinq coups sûrs en six manches et deux tiers de travail.

Les Blue Jays ont rempli les sentiers contre Hector Velazquez, en neuvième, mais Craig Kimbrel a obtenu les deux derniers retraits de la rencontre pour enregistrer un 17e sauvetage cette saison.

Marco Estrada (2-6) a accordé quatre points et sept coups sûrs en trois manches et deux tiers, perdant ainsi une cinquième décision d’affilée depuis le 26 avril.

Les Blue Jays ont baissé pavillon dans 12 de leurs 16 derniers matchs.