Pour aider à la transition, Lafontaine continuera de travailler avec l'équipe senior de gestion jusqu'au 8 juin.

Le conseil d'administration de Cyclisme Canada travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de gestion au cours de la période de transition.

Matthew Jeffries sera le chef de la direction par intérim. La recherche d'un remplaçant débutera immédiatement.

« Nous tenons à remercier Pierre pour sa contribution à Cyclisme Canada et lui souhaitons bonne chance dans ses projets futurs, a déclaré par communiqué le président de Cyclisme Canada, John Tolkamp. »

« Notre équipe reste concentrée sur la préparation olympique et paralympique pour Tokyo 2020, ainsi que sur le soutien et le développement des athlètes, des entraîneurs et des officiels à travers le Canada. »