Las Vegas a établi Golden State comme favoris par 12 points pour gagner le premier match, jeudi, à Oakland.

Ce n'est pas de nature à émouvoir l'entraîneur de Cleveland, Tyronn Lue.

« Nous nous concentrons sur une chose et c'est de remporter le championnat, a dit Lue mardi, avant que le club s'envole pour la Californie. Nous avons joué notre meilleur basket à l'approche des séries et depuis qu'elles ont commencé, nous nous améliorons constamment. Nous n'avons pas de temps à consacrer à voir qui favorise qui. Nous savons très bien ce que nous voulons faire, et c'est de devenir champions. »

Kevin Love reste à l'écart jusqu'à nouvel ordre en raison d'une commotion cérébrale.

Il s'est blessé dans une collision accidentelle avec Jayson Tatum des Celtics, tôt dans le sixième match de la finale de l'Est.

Jeff Green a remplacé Love avec brio dans le match ultime contre Boston, fournissant 19 points et 8 rebonds. Les Cavaliers ont comblé des retards de 0-2 et 2-3 dans cette série.

On prévoit quand même le retour de Love en finale et Lue a besoin de son expérience face aux Warriors.

Comme les Cavaliers, Golden State a remporté un match numéro 7 à l'étranger au troisième tour.

« Ils sont aguerris, a dit Lue. Nous avons été les champions (2016), eux aussi (2015 et 2017). Ils savaient quel genre d'effort ils devaient fournir (contre les Rockets). »

Les Cavaliers ont aussi dû se rendre à la limite au premier tour, face aux Pacers de l'Indiana, avant de balayer Toronto.

Des joueurs de soutien comme Green, Jordan Clarkson et Larry Nance fils ont bien épaulé James.

Les Cavaliers comptent aussi sur l'Ontarien Tristan Thompson, qui était déjà là lors de la conquête du titre en 2016, tout comme Love et J.R. Smith.

En séries, Thompson a connu un match de 15 points contre les Pacers, de 14 points face aux Raptors et de 13 points contre les Celtics.

Avant les Rockets, les Warriors ont écarté les Spurs de San Antonio et les Pelicans de La Nouvelle-Orléans, en cinq matchs dans les deux cas.