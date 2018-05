Le nom d’Andrew Wiggins ne figure toutefois pas sur cette liste. Selon Rowan Barrett, adjoint au directeur général Steve Nash, son intention initiale était de jouer.

Des circonstances exceptionnelles limiteront toutefois sa capacité de jouer en juin, poursuit Barrett. Wiggins, ailier des Timberwolves du Minnesota, pourrait toutefois être prêt pour le deuxième tour, en septembre.

Les centres Tristan Thompson,des Cavaliers de Cleveland, et Kelly Olynyk, du Heat de Miami, sont au nombre des invités, tout comme les gardes Cory Joseph. des Pacers de l’Indiana, et Jamal Murray, des Nuggets de Denver ainsi que les attaquants Dwight Powell, des Mavericks de Dallas, et Dillon Brooks, des Grizzlies de Memphis

Les Montréalais Khem Birch, centre avec le Magic d’Orlando, et Chris Boucher, attaquant des Warriors de Golden State, font également partie des 18 joueurs invités.

Parmi les absents, outre Wiggins, on compte R.J. Barrett, qui amorcera sa carrière universitaire à Duke, ainsi que Trey Lyles, Tyler Ennis et Nik Stauskas.

Le Canada disputera deux matchs préparatoires contre la Chine, en amont du tournoi de qualification, soit les 22 et 24 juin, à Vancouver et Victoria, respectivement.

Les qualifications reprendront le 29 juin avec un duel contre la République dominicaine, à Toronto. Les Dominicains dominent le classement du groupe D avec quatre victoires, une de plus que le Canada dont la fiche est de 3-1.

Les Canadiens concluront leur premier tour contre les Îles vierges américaines, le 2 juillet, à Ottawa.

Les trois premières équipes de chaque groupe accéderont au deuxième tour.

La Coupe du monde de 2019 aura lieu en Chine.