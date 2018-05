Mais avec l'Omnium féminin des États-Unis qui se met en branle jeudi au club de golf Shoal Creek de Birmingham, en Alabama, la jeune Canadienne voulait s'assurer d'être préparée le mieux possible pour ce qui est généralement le test le plus difficile du circuit. Raison pour laquelle elle a fait l’impasse sur le tournoi d’Ann Arbour (Michigan).

« Les tournois majeurs apportent un petit plus, a déclaré la golfeuse originaire de Smiths Falls, en Ontario.

« C'est une atmosphère complètement différente et c'est une sensation unique au monde de savoir que vous y participez et que vous avez une occasion de remporter un titre majeur. Ma victoire en 2016 a été la chose la plus formidable. J'ai vraiment hâte au jour où je pourrais mettre la main sur un autre trophée majeur. »

Âgée de 20 ans, Henderson a gagné son seul titre majeur au Championnat de la LPGA en 2016, quand elle a eu raison de la numéro un mondiale Lydia Ko en prolongation. Elle a décroché six autres victoires sur le circuit de la LPGA, y compris cette année au championnat Lotte en avril.

Henderson est retournée chez elle à Naples, en Floride, la semaine dernière afin de s'habituer au type de gazon différent sur lequel elle va jouer cette semaine, avec la chaleur du début de juin.

En 2013, alors âgée de 15 ans, Henderson s'est qualifiée pour l'Omnium féminin des États-Unis et elle est parvenue à accéder aux deux derniers tours pour la première fois au circuit de la LPGA. Son meilleur résultat demeure une égalité à la 5e place, en 2015.

« L'Omnium des États-Unis a toujours été spécial pour moi, a déclaré Henderson. Certains tournois représentent un petit quelque chose de plus et votre confiance en est rehaussée. C'est ce que je ressens à ce tournoi. »

Défi supplémentaire

Le club Shoal Creek a l'habitude de tenir de grands événements, notamment les Championnats de la PGA en 1984 et 1990. Mais Shannon Rouillard, la directrice de l'Omnium féminin des États-Unis, affirme que le tournoi de cette semaine sera unique.

Elle a expliqué que l'Association de golf des États-Unis a délibérément resserré certaines allées et a également ajouté quelques zones où le gazon est coupé plus court autour des verts.

Mme Rouillard, qui a également dirigé le championnat féminin amateur des États-Unis, se souvient d'avoir observé Henderson à 14 ans et elle affirme qu’elle est une incroyable golfeuse. Elle estime néanmoins qu'elle aura besoin d'être au sommet de sa forme cette semaine.

« Elle frappe la balle avec puissance et elle est habile sur les verts, mais elle devra toutefois réussir ses coups, réfléchir aux particularités du parcours et gérer son jeu en conséquence », a analysé Mme Rouillard.