Les dirigeants des deux comités de candidatures, États-Unis–Canada-Mexique et Maroc, sont invités à répondre aux questions d'un comité, nommé par la FIFA, pour évaluer leur dossier avant le vote du 13 juin.

Aucune date n'est fixée pour la publication des rapports d'évaluation avant le vote des 207 fédérations membres de la FIFA à Moscou.

Même si les électeurs ne sont pas obligés de tenir compte des rapports au moment de faire leur choix, la FIFA a mis en place un système d'évaluation plus rigoureux après les critiques émises lors des votes pour les Coupes du monde de 2018 et 2022 en décembre 2010.

À l'époque, certains membres du comité exécutif de la FIFA n'avaient pas lu ou ignoré les rapports techniques internes qui identifiaient les éventuels vainqueurs ̶ la Russie et le Qatar ̶ comme les options les plus risquées parmi les neuf candidats.

Ce groupe de travail peut, en théorie, écarter une candidature avant l'annonce du ou des pays organisateurs le 13 juin lors du congrès de la FIFA à Moscou, à la veille de l'ouverture du Mondial en Russie.

Alors que toutes les installations nord-américaines sont déjà en place pour un tournoi à 48 équipes et 80 matchs, la candidature du Maroc prévoit la construction ou la rénovation de 14 stades et de plus de 100 sites pour les camps d'entraînement.

Le comité de la FIFA a effectué des visites de trois jours pour évaluer les deux projets en avril et le Maroc a reçu une deuxième visite pour clarifier certains détails.