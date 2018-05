Le Québécois de 35 ans, un receveur de carrière, continue de surprendre, lui qui s’était retrouvé à l’arrêt-court il y a deux jours.

Selon Stats.com, Martin deviendra le premier joueur de la Ligue américaine avec au moins un départ aux postes de receveur, d’arrêt-court et de voltigeur de gauche au cours de la même saison depuis Jack Rothrock des Red Sox de Boston en 1928.

Le numéro 55 des Jays confiait récemment qu’il rêve de jouer à toutes les positions. En plus de se retrouver derrière le marbre, l’ancien des Dodgers, des Yankees et des Pirates a déjà été utilisé au troisième-but. Occasionnellement, il a également joué au deuxième coussin et au champ droit.

Ultimement, il aimerait aussi qu’on l’envoie au monticule pour affronter les frappeurs adverses.

Cela dit, Martin connaît des ratés à l’attaque depuis le début de la campagne, comme en fait foi sa moyenne de ,165. Il a frappé 5 circuits et produit 14 points.