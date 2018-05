Le Tricolore n'a pas encore confirmé la nouvelle, mais le club tchèque, qui joue dans l'Extraliga, en fait mention sur son site Internet.

Moravcik et Sklenicka, âgés de 23 et 21 ans et tous deux gauchers, devraient vraisemblablement se rapporter au Rocket de Laval afin de se familiariser au hockey nord-américain.

Le tandem a représenté la nation tchèque lors du dernier Championnat du monde au Danemark. Chacun des arrières a enregistré deux mentions d'assistance en huit rencontres. Moravcik a également marqué un but.

Ce dernier a disputé 189 matchs en 6 saisons avec le HC Skoda. L'athlète de 1,93 m (6 pi 4 po) et 93,9 kg (207 lb) a terminé la dernière campagne au sommet des pointeurs chez les défenseurs de son équipe avec une récolte de 5 buts et 11 passes en 52 rencontres.

Sklenicka l'a suivi au 2e échelon avec 14 points, dont 3 filets, en 49 confrontations.

Le HC Skoda a bouclé la saison 2017-2018 sur la troisième marche du podium du Championnat tchèque.