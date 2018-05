La lauréate de deux tournois sur la terre battue en préparation aux Internationaux de France, à Prague et à Madrid, a affiché une meilleure mine dans les deux derniers tiers pour éviter de se retrouver aux côtés de Jelena Ostapenko (no 5) et Venus Williams (no 9), éliminées d'entrée dimanche.

Plus de détails à venir.

Autres résultats du premier tour :