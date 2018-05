Le pilote de l’équipe Penske signe sa deuxième victoire en six départs cette saison en IndyCar. Avant dimanche, il occupait le 7e rang du classement des pilotes.

Cette victoire, la 52e de l'Australien, est la plus importante de sa carrière. En 2015, il était venu bien près de remporter cette course mythique, mais il avait dû se contenter de la 2e place derrière son coéquipier de l'époque, Juan Pablo Montoya, qui mettait la main sur son second titre.

Power en est à sa deuxième victoire de suite après avoir fini 1er au Grand Prix d'Indianapolis, le 12 mai dernier.

« Je me demandais si j'allais un jour avoir l'occasion de l'emporter. J'y aussi souvent réfléchi ce mois-ci, a admis Power. J'ai signé tellement de victoires, tellement de positions de tête. Tout le monde parle des 500 milles d'Indianapolis, et je ne pouvais tout simplement pas m'imaginer gagner une course devant autant de spectateurs. C'est merveilleux! »

Le champion de la saison 2014 en IndyCar a profité d’une relance avec 7 tours à faire pour dépasser l’Espagnol Oriol Servia, qui occupait la tête.

Plusieurs grosses pointures ont vu leur course écourtée en raison de la chaleur qui a grandement nui à l’adhérence de la piste de l'Indianapolis Motor Speedway. Parmi les abandons, on retrouve le champion en titre, Takuma Sato, Sébastien Bourdais, Helio Castroneves, qui a remporté trois fois les 500 milles d’Indianapolis, et Tony Kanaan.

Danica Patrick tire sa révérence aux 500 milles d'Indianapolis. Photo : Associated Press/Michael Conroy

La carrière de l'Américaine Danica Patrick a pris fin au 67e tour, forcée à l'abandon après avoir frappé le mur à plus de 300 km/h.

« C'est très décevant, ce n'est pas le résultat que j'espérais pour ma dernière course, mais je suis reconnaissante d'avoir vécu tout cela », a-t-elle expliqué.

Patrick, 36 ans, a signé le meilleur résultat de l'histoire pour une pilote au « Brickyard » en terminant 3e en 2009.

Le 17 novembre 2017, elle avait annoncé qu'elle se retirerait de la course automobile après l'épreuve d'Indianapolis faute de commanditaires pour la présente saison.