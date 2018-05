Le peloton du Giro, qui a invoqué des raisons de sécurité, a neutralisé le début de cette étape empruntant un circuit urbain tracé dans Rome.

Les coureurs, notamment le Britannique Chris Froome, porteur du maillot rose, et l'Italien Elia Viviani, candidat à un cinquième succès d'étape, ont discuté avec les officiels de la course en mettant en cause le tracé du parcours.

Si la chaussée est sèche, le circuit de 11,5 kilomètres comporte des parties à risques, de l'avis des protestataires.

Chris Froome est donc en passe de gagner le Giro. Il lui reste à franchir la ligne d'arrivée dans cette étape favorable aux sprinteurs.