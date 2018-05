La série est désormais égale 3-3.

Après le premier quart, les Rockets menaient pourtant 39-22 et ne semblaient pas être ralentis par l'absence de leur meneur étoile Chris Paul, touché à une cuisse à la fin du cinquième match.

Golden State a repris vie au deuxième quart et a terminé la demie avec un retard de 10 points, mais c'est au troisième quart qu'ils ont réellement pris l'ascendant.

Les Warriors ont limité les Rockets à 16 points, tout en en marquant plus du double (33). Pendant que la défense des champions refermait ses serres sur James Harden (32 points) et ses coéquipiers, Klay Thompson a réussi 4 de ses 9 tirs de 3 points. Thompson a terminé le duel avec 35 points, un sommet dans la rencontre, Stephen Curry, 29 points, et Kevin Durant, 23 points.

Au quatrième quart, les Rockets ont finalement manqué de carburant et n'ont inscrit que 9 points pendant que les Warriors continuaient de creuser l'écart avec 31 points pour forcer la tenue d'un septième match.

Lundi à Houston, Golden State tentera de se qualifier pour une quatrième finale de la NBA de suite. Les Rockets essayeront quant à eux d'atteindre la série ultime pour la première fois depuis leur dernier championnat, en 1995.