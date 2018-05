Vincent-Lapointe et Vincent ont enlevé la palme grâce à un chrono de 1 min 51 s 428/1000. Elles ont relégué leurs plus proches poursuivantes, les Chinoises Ma Yanan et Sun Mengva (1:54,509), à plus de trois secondes à la suite d'un temps canon dans les 250 derniers mètres.

Les Allemandes Lisa Jahn et Sophie Ulrike Koch (1:57,905) ont pris le 3e rang. Les représentantes de l'unifolié Anna Roy-Cyr et Rowan Hardy-Kavanagh (2:02,537) ont quant à elles conclu au 6e échelon.

Les kayakistes canadiens Pierre-Luc Poulin et Nicholas Matveev (1:28,766) se sont également hissés sur le podium. Ils ont signé la deuxième performance au K-2 500 m, derrière les Slovaques Peter Gelle et Adam Botek (1:28,627) et devant les Australiens Riley Fitzsimmons et Jordan Wood (1:28,854).

En C-2 200 m, Hannah Macintosh et Nadya Crossman-Serb (45,193 s) ont décroché la médaille de bronze. Roy-Cyr et Hardy-Kavanagh (45,692 s) ont terminé en 5e place.

L'épreuve a été dominée par deux tandems chinois, soit Lin Wenjun et Zhang Luqi (44,038 s) ainsi que Wang Jing et Zhang Yajue (45,093 s).