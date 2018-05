Avec un temps de 1 min 11 sec 786/1000, Ricciardo a amélioré le record du circuit, avec un chrono de 1 min 11 s 7876/1000, un record qui lui appartenait déjà depuis les premiers essais libres de jeudi.

Comme lors des deux premières séances d'essais libres jeudi, il a devancé son équipier Max Verstappen, cette fois de seulement un millième de seconde.

Le Néerlandais a toutefois vécu une fin de séance compliquée: alors qu'il restait huit minutes à la séance d'une heure, il a touché le rail à la sortie du complexe de la Piscine, cassant sa suspension avant droite.

Sans possibilité de rectifier sa trajectoire, il a fait un tout droit sur les vibreurs et a terminé sa course dans le rail. Sa monoplace a été très endommagée, et les commissaires ont brandi le drapeau rouge.

Beaucoup de pression sur les épaules des mécaniciens de l'équipe Red Bull, qui doivent réparer la voiture du Néerlandais avant le début de la séance de qualification.

La session a ensuite repris pour trois minutes, durant lesquelles Daniel Ricciardo a réalisé son meilleur temps.

Le Canadien Lance Stroll s'est hissé péniblement au 16e rang du classement à bord d'une Williams qu'il ne sent toujours pas, avec un chrono de 1:13,595 au bout de ses 26 tours.

Lance Stroll Photo : Getty Images/Dan Istitene

Il a encore terminé derrière son coéquipier Sergey Sirotkin, qui a fini 10e (1:12,854). Le pilote russe est visiblement plus à l'aise que le Canadien sur le circuit urbain monégasque.

C'est la première fois de la saison que Stroll cède à ce point du terrain sur son coéquipier.

La séance de qualification se déroule entre 9 h et 10 h (HE).

Résultats de la troisième séance d'essais libres :