Justin Smoak a étiré les bras, Sam Gaviglio a retiré six frappeurs sur des prises en six manches au monticule et Ryan Tepera a sauvé les meubles en neuvième manche pour signer son premier sauvetage, vendredi, dans la courte victoire de 6-5 des Blue Jays de Toronto contre les Phillies de Philadelphie.