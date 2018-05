Chock et Bates, médaillés d'argent aux mondiaux de patinage artistique en 2015 et de bronze en 2016, ont déclaré, vendredi, qu'ils commenceront à s'entraîner avec Dubreuil et Lauzon cet été.

Ils retrouveront dans la métropole québécoise leurs compatriotes Madison Hubbell et Zachary Donohue, ainsi que les vice-champions olympiques en danse, les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron.

Dubreuil et Lauzon ont permis aux danseurs canadiens Tessa Virtue et Scott Moir de grimper sur la plus haute marche du podium olympique en février dernier à Pyeongchang.

Chock et Bates s'entraînaient jusqu'ici avec Igor Shpilband au Michigan, mais le retour chez les professionnels de Virtue et Moir a ouvert une place pour les Américains dans l'école de Dubreuil et Lauzon.