Un texte de Marie Malchelosse

Ce match, c’est un peu comme être sur le fil du rasoir. Les circonstances sont loin d’être idéales pour le Bleu-blanc-noir qui a cumulé trois défaites par blanchissage en trois matchs. Personne n’a oublié le soufflet reçu lundi dernier, au vu et au su des partisans de l’Impact, gracieuseté du Galaxy de Los Angeles.

Le dernier affrontement entre les Loons et l’Impact remonte à 2011. C’était à l’époque de la North American Soccer League (NASL). Un lointain souvenir, même si l’Impact avait remporté ce match 2-0.

L’équipe du Minnesota est elle aussi confrontée à une saison en dents de scie. Elle n’a remporté que 4 victoires en 12 matchs et occupe la 8e place au classement de l’Ouest, avec 13 points. Sauf que l’esprit ambiant n’est certainement pas le même qu’à Montréal.

Après avoir subi deux pénibles défaites, les Loons ont trouvé le moyen de tenir tête à la meilleure équipe de leur association la semaine dernière, un match nul de 1-1 contre le Sporting Kansas City.

Ça pourrait jouer dans leur état d’esprit. Ils ont probablement une bonne dose de confiance parce que le Sporting est une excellente équipe et d’obtenir ce résultat contre eux est bien. Ils seront stimulés. Raheem Edwards, milieu de terrain de l'Impact de Montréal

À l’inverse de l’Impact, à qui on a reproché un manque de mordant dernièrement, le Minnesota United a la réputation de se battre avec acharnement, comme l’a soulevé l’entraîneur-chef, Rémi Garde, cette semaine : « C’est une équipe qui est très généreuse dans l’effort. Ce sont des joueurs qui ne lâchent rien et donc, ce sera une partie à ce niveau-là difficile pour nous. »

Le Bleu-blanc-noir se méfie particulièrement de leurs attaquants. « Ils peuvent jouer des tours. Ils sont dangereux avec Darwin (Quintero) et Christian Ramirez. Ils sont forts en contre-attaque. Ils peuvent contre-attaquer très rapidement. On doit donc être prudents avec le ballon », rappelle Edwards.

Le Ghanéen Abu Danladi n’est pas en reste. « C’est un excellent joueur. Il a beaucoup d’aptitudes athlétiques. Il peut se retrouver derrière les défenseurs rapidement. Ses déplacements sont efficaces. Mais je pense que collectivement, on peut bien le contenir. Il s’agit qu’on reste bien concentrés tout au long des 90 minutes parce qu’il peut changer l’allure du match en un seul jeu », rappelle Ken Krolicki.

Rémi Garde a confirmé la disponibilité du défenseur Rudy Camacho pour samedi. Quant à Rod Fanni, il a été plus évasif. « Rod s’entraîne, mais signale toujours un inconfort » a laissé planer l’entraîneur.

C’est sûr qu’on est contents de voir revenir des gars en défense centrale, mais je pense que Marco Donadel s’est très bien acquitté de sa tâche (contre le Galaxy de Los Angeles). Mais de voir arriver des gars qui peuvent injecter un peu de vie dans l’équipe et d’offrir plus d’options, c’est génial. Raheem Edwards

Reste que l’Impact doit ajuster le tir, au propre comme au figuré. Si l’Impact entend réaliser son objectif de remporter les trois points contre les Loons, il faut trouver les failles et marquer, enfin. C’est d’ailleurs sur cet aspect qu’a insisté Rémi Garde cette semaine.

« On s’est concentré principalement sur la créativité dans la zone offensive. Et être au bon endroit devant le but quand les centres se présentent. L’entraîneur nous a entretenus des mouvements à l’intérieur de la boîte. Le défi est de conserver ce qu’on fait (de bien) et en même temps d’améliorer tout le reste, comme la passe, mais ça viendra », philosophe Krolicki.

Il est temps.