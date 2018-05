Dans un match tendu au cours duquel les deux équipes se sont échangé l'avance à une dizaine de reprises, Houston a prévalu malgré la contre-performance de leur joueur-vedette, James Harden.

Le favori au titre de joueur le plus utile n'a réussi aucune de ses 11 tentatives de tir derrière la ligne de trois points et a commis 6 revirements, mais a tout de même réussi 19 points. Sans particulièrement briller, Eric Gordon (6 en 15) et Chris Paul (6 en 19) ont appuyé Harden avec 24 et 20 points, respectivement.

Privés de leur meilleur joueur défensif, Andre Iguodala, pour un deuxième match d'affilée, les Warriors ont multiplié les maladresses avec le ballon et ont conclu le cinquième match avec 16 revirements.

Le trio offensif de Golden State formé de Kevin Durant (29 pts), Steph Curry (22 pts) et Klay Thompson (23 pts) a marqué 74 des 94 points de l'équipe californienne.

Houston est à une victoire d'éliminer les champions en titre et d'atteindre la finale de la NBA pour la première fois depuis qu'ils ont gagné deux titres de suite en 1994 et 1995.

Néanmoins, l'entraîneur-chef des Warriors, Steve Kerr, a tenu un discours positif après la rencontre.

Les Rockets devront peut-être se débrouiller sans Chris Paul lors du sixième match, samedi à Oakland. Le garde étoile a dû quitter la rencontre dans les derniers instants du match, touché à la cuisse gauche.