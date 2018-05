Daniel Ricciardo a été le plus rapide des deux séances de travail. Dans la première, il avait négocié le parcours urbain en 1 min 12 s 126/1000; dans la deuxième, il est passé sous les 72 secondes au tour (1:11,841).

Dans les deux cas, l'Australien a devancé son coéquipier Max Verstappen de 194 millièmes de seconde dans la deuxième séance.

Derrière Ricciardo et Verstappen, l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes-Benz) ont fini respectivement à 0,5 et 0,6 seconde de Ricciardo.

Le Canadien Lance Stroll a fait le 19e chrono en 1:14,011. Il a amélioré son temps par rapport à la première séance de 7 centièmes. Mais est encore à 2,17 secondes du temps de référence.

Lance Stroll passe devant un sapeur-pompier en exercice de Monte-Carlo. Photo : Getty Images/ANDREJ ISAKOVIC

Son coéquipier Sergey Sirotkin a fini devant Stroll dans les deux séances. Avec un chrono de 1:13,547, il a fini la journée au 15e rang, plus rapide que le Québécois d'une demi-seconde.

Le Russe n'a toutefois pu éviter un écart de conduite à la 18e minute de la première séance.

Il a endommagé la roue arrière droite de sa Williams en touchant les rails, mais a pu rentrer aux puits. Il a pu faire 40 tours par la suite.

La deuxième séance a été interrompue par un drapeau rouge après une vingtaine de minutes car une bouche d'égout s'était descellée, ce qui a nécessité des réparations qui ont duré environ un quart d'heure.

Rappelons qu'exceptionnellement, les pilotes tournent le jeudi à Monaco, et non le vendredi, pour respecter une trève (de bruit) datant des débuts de l'événement en 1929. Au départ, c'était pour ne pas perturber les habitudes de la population le vendredi, jour de marché public.

Aujourd'hui, le vendredi est consacré à Monaco aux activités promotionnelles et médiatiques des équipes.

Résultats de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Monaco :