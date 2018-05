Daniel Ricciardo a été le plus rapide de la première séance de travail de 90 minutes, jeudi. Il a négocié le parcours urbain en 1 min 12 s 126/1000.

L'Australien a devancé son coéquipier Max Verstappen de 154 millièmes de seconde.

Derrière Ricciardo et Verstappen, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes-Benz) a enregistré le troisième temps de la séance, à 35 centièmes de Ricciardo.

Les Ferrari de l'Allemand Sebastian Vettel et du Finlandais Kimi Raikkonen suivaient à près d'une seconde du temps de référence.

Le Canadien Lance Stroll a fait le 18e chrono (1:14,782) au bout de ses 43 tours de piste.

Son coéquipier Sergey Sirotkin a fini 10e (1:13,962), mais le Russe n'a pas pu éviter un écart de conduite. Il a endommagé la roue arrière droite de sa Williams au début de la séance.

Le Russe a heurté le mur des puits alors qu'il sortait du dernier virage. Il a quand même pu faire 40 tours du circuit monégasque.

Cela dit, plusieurs pilotes ont souffert sur le circuit sinueux qui offrait peu d'adhérence, comme souvent à Monaco lors des premiers essais libres.

Verstappen a tiré tout droit au virage no 1 (Ste-Dévote) sans dommage, et est ensuite revenu sur la piste en marche arrière depuis l'échappatoire, un incident que la direction de course n'a pas apprécié et qui doit décider s'il y a matière à sanction.

Résultats de la première séance d'essais libres à Monte-Carlo :