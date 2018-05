Ce contrôle a été mené hors compétition par l'Agence mondiale antidopage (AMA) en mars, à Tokyo.

Koga, qui a demandé à être entendu par l'AMA, risque une suspension maximale de quatre ans. Le trentenaire, médaillé d'argent au 50 m aux mondiaux de 2009 et de 2017, est d'ores et déjà exclu de la délégation nipponne pour les Jeux asiatiques qui auront lieu cet été.

« Je n'ai jamais pris intentionnellement la substance détectée, s'est défendu le nageur en conférence de presse, avançant que ses compléments alimentaires pourraient être en cause. Je me sens honteux, très triste et frustré. »

Un autre cas de dopage a touché un athlète japonais durant les Jeux olympiques de Pyeongchang. Le patineur de vitesse sur courte piste Kei Saito avait été déclaré positif à un diurétique interdit.