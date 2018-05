Menée 0-6 et 1-2 contre la Slovène Dalila Jakupovic, classée 13e tête de série et 121e raquette mondiale, Bouchard a rendu les armes en raison d'une blessure dont la nature n'a pas encore été dévoilée.

Elle avait accédé au tableau principal des 20 derniers événements majeurs avant son retrait mercredi.

La Québécoise avait séduit le public français en 2014 avec une incursion dans le carré d'as. Ses parcours suivants sur l'ocre parisien ont toutefois été de courte durée. Elle a été éliminée d'entrée de jeu en 2015, puis au deuxième tour en 2016 et 2017.

Bianca Andreescu a quant à elle franchi son premier obstacle à la Porte d'Auteuil. Elle a surpris la favorite du volet qualificatif, la Bélarusse Vera Lapko (no 1), en deux manches de 6-4 et 7-5.

Moins de veine dans le cas de sa compatriote Carol Zhao (no 23). L'Italienne Francesca Schiavone, championne de 2010 et finaliste de 2011, lui a fait subir un revers de 6-4, 3-6 et 6-3.

Les deux joueuses étaient au coude à coude après deux tiers, mardi, lorsque la pluie s'est mise de la partie et a forcé les organisateurs du tournoi à repousser la confrontation.

Chung déclare forfait

Hyeon Chung brillera par son absence à Roland-Garros puisqu'il souffre d'une blessure à une cheville. Il avait également tiré un trait sur le Masters de Rome.

« J'ai eu des ennuis en raison de ma blessure à une cheville durant toute la saison sur terre battue, a-t-il écrit sur Twitter. Une imagerie par résonance magnétique a révélé que j'avais accumulé du liquide au niveau de l'articulation de ma cheville et qu'une intervention chirurgicale serait nécessaire. »

L'espoir sud-coréen qui a célébré ses 22 ans samedi pointe à la 20e place du classement de l'ATP.

Plus de détails à venir.