Abanda s'est inclinée 6-4, 4-6 et 2-6 devant Martina Trevisan. L'Italienne pointe au 185e échelon mondial, soit 60 rangs derrière sa rivale québécoise.

La joueuse la mieux classée au pays avait atteint le deuxième tour du tableau principal à la Porte d'Auteuil en 2017. Elle avait le statut de 16e tête de série du volet qualificatif cette année.

Peter Polansky (no 14) a quant à lui comblé un retard d'une manche à zéro pour vaincre le Slovaque Norbert Gombos. La 125e raquette mondiale a signé un triomphe de 2-6, 7-6 (7/3) et 6-2.

Polansky se mesurera maintenant au Serbe Pedja Krstin, 247e au classement de l'ATP.

Eugenie Bouchard et Carol Zhao (no 23) entreront en scène plus tard dans la journée. Bouchard sera confrontée à la Slovène Dalila Jakupović (no 13), tandis que Zhao bataillera avec l'Italienne Francesca Schiavone.

Schiavone est la championne des Internationaux de France de 2010. La vétérane de 37 avait également atteint la finale l'année suivante.

Lundi, Félix Auger-Aliassime a décroché une première victoire et s'est approché à deux gains du tableau principal. Filip Peliwo, à l'inverse, a été éliminé après son choc initial sur la terre battue parisienne.

Denis Shapovalov et Vasek Pospisil sont actuellement les deux seuls athlètes canadiens présents dans le volet principal à Roland-Garros.

Plus de détails à venir.