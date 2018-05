Le numéro 44 des Bulldogs, MacKenzie Entwistle, a marqué le premier but de cette quatrième rencontre du tournoi.

L'attaque des Broncos a connu une première période assez difficile et n’a réussi que quatre tirs au but.

Le gardien des Broncos, Stuart Skinner, a fait face à un barrage de 22 tirs, et ce, en première période seulement.

Les Bulldogs sont retournés au vestiaire en avance 1-0.

Les Bulldogs ont été punis en deuxième période. Au lieu d’être prudents et de mettre leurs efforts en défense, ils ont offert plusieurs chances de marquer à l’équipe de Swift Current.

Colby Sissons a redonné espoir à ses coéquipiers en marquant le premier but des Broncos, égalisant le pointage 1-1. Il restait moins de 30 secondes à l’avantage numérique.

William Bitten a presque marqué le deuxième but de Hamilton à mi-chemin de la deuxième période, mais Skinner a fait un bel arrêt de la mitaine.

Les Broncos n’avaient pas dit leur dernier mot.

Propulsés par le but de Sissons, ils ont joué avec plus de fougue. En deuxième période, les Bulldogs ont obtenu 37 tirs contre 15 pour les Broncos.

Hamilton est revenu en force en troisième période. L'équipe a joué de manière plus énergique et a dominé tant en attaque qu’en défense.

Robert Thomas a essayé à plusieurs reprises de marquer un but, mais Skinner s'est encore une fois dressé comme un mur.

Avec 52 tirs au compteur et 6 minutes à jouer, le gardien de but des Broncos a permis à son équipe de rester dans le match.

