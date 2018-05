Plusieurs joueuses croient que Williams, qui doit disputer son premier tournoi majeur depuis son retour d'un congé de maternité, devrait également figurer parmi les têtes de série puisqu’elle occupait le premier rang mondial au moment de sa pause.



Le circuit WTA a précisé qu'il envisage un changement de règlement pour ajouter un classement protégé pour les joueuses de haut niveau revenant d'un congé de maternité, mais cette modification n'entrerait pas en vigueur avant l'année prochaine.



« J’appuie ce changement, a déclaré Maria Sharapova. Ça demande un effort incroyable pour une femme de revenir au jeu physiquement et émotionnellement... Tout est différent pour ce qui est des voyages, des expériences, des émotions et de la réalité physique chaque jour. »



« Le tennis est un sport tellement égoïste, mais je pense que lorsqu'il y a un enfant dans votre vie, vous en perdez un peu, car il y a quelque chose de beaucoup plus important, a ajouté Sharapova, qui a perdu trois finales du grand chelem face à Williams. Alors oui, je pense vraiment que ce serait un bon changement. »



« C'est normal de donner naissance à un enfant. C'est normal d'avoir un classement protégé... Ça va au-delà du tennis, a estimé Simona Halep. Les gens décideront donc où elle sera classée au tableau, mais à mon avis, il est bon de protéger le classement quand une joueuse donne naissance à un enfant. »

Les règlements actuels concernant les congés de maternité et les blessures permettent de recourir à un classement protégé pour obtenir une place au tableau principal des tournois, mais ne garantit pas un statut de tête de série, quelle que soit la raison de l'absence de l'athlète.



Une décision attendue



La WTA a toutefois modifié le règlement au cours de la dernière année afin que les absences pour congé de maternité soient considérées de la même façon que celles pour des blessures et des maladies. Les joueuses jouissent donc d’une période de grâce de deux ans pour recourir à un statut spécial, en plus d'une année additionnelle à partir de la date du retour à la compétition.



Questionnée à ce sujet, la quatrième joueuse mondiale, Elina Svitolina, a été très claire dans ses propos.



« Si vous faites une pause pour avoir un enfant et que vous êtes parmi les huit meilleures joueuses, je pense que vous devriez avoir ce privilège d'être tête de série à votre retour, a déclaré Svitolina. Elle était no 1, elle le mérite donc. »



Williams a remporté les Internationaux de France à trois reprises, plus que tout autre joueuse active. La championne en titre de Roland-Garros, Jelena Ostapenko, attend avec impatience le retour de l’Américaine.



« Elle a manqué au tennis, car c'est une grande championne, a affirmé Ostapenko. Elle était mon idole pendant ma jeunesse. »

Le tirage au sort des Internationaux de France aura lieu jeudi et les matchs de premier tour débuteront dimanche.



Chaque tournoi du grand chelem prend ses propres décisions pour établir sa liste des têtes de série. Il est donc possible que les dirigeants du tournoi de Roland-Garros décident d'accorder l'une de ses 32 places de tête de série à Williams, même si elle se pointe présentement au 453e rang.



Sinon, elle pourrait être contrainte d'affronter les meilleures joueuses dès les premiers tours.



Williams a fait un bref retour à la compétition cette année, après une absence de 14 mois pour donner naissance à sa fille. Elle n'était pas tête de série aux tournois d'Indian Wells, en Californie, et à Miami, et a obtenu deux victoires et deux défaites.