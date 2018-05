Le Québécois, 177e au classement de l'ATP, a défait le Sud-Africain Lloyd Harris, 213e, en deux manches de 6-4 et 6-3.

Auger-Aliassime a profité de chacune de ses quatre occasions de bris, deux dans chaque manche, pour ravir le service de son rival qui lui a remis la monnaie de sa pièce à deux reprises.

Le joueur de 17 ans s'est notamment distingué avec 6 as et 21 coups gagnants, soit 9 de plus que le Sud-Africain.

Au second tour des qualifications, il aura rendez-vous avec un spécialiste de l'ocre, l'Espagnol Jaume Munar, 155e joueur mondial.

Pour la première fois de sa carrière, Auger-Aliassime participe aux qualifications du grand chelem parisien. L'an dernier, il n'avait pas franchi le second tour des qualifications des Internationaux des États-Unis.

Le Canadien Filip Peliwo disputera également son premier match de qualifications plus tard dans la journée.

Denis Shapovalov et Vasek Pospisil sont les deux seuls représentants de l'unifolié qualifiés d'office pour le tableau principal. Milos Raonic, lui, a déclaré forfait dimanche.