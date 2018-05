Il devient le Canadien le mieux classé puisque Milos Raonic a perdu six places et se retrouve 28e. La glissade de Raonic au classement va se poursuivre étant donné que dimanche, il a annoncé qu’il ne participerait pas aux Internationaux de France. Il perdra donc les 180 points récoltés pour sa présence en huitièmes de finale l'an dernier.

Le joueur de Thornill n'a pas précisé la nature de sa blessure, mais au Masters de Monte-Carlo en avril, il avait dû déclarer forfait avant son match de troisième tour en raison d'une blessure au genou droit.

Une semaine avant de défendre son titre à Roland-Garros, Rafael Nadal, vainqueur dimanche pour une huitième fois à Rome, s'est de nouveau hissé au sommet du classement. L'Espagnol avait cédé la place de numéro un mondial l'espace d'une semaine à Roger Federer.



Novak Djokovic, malgré une participation à la demi-finale à Rome, perd encore quatre places et dégringole au 22e rang mondial.

Classement ATP au 21 mai :

1. Rafael Nadal (ESP) 8770 points (+1)

2. Roger Federer (SUI) 8670 pts (-1)

3. Alexander Zverev (GER) 5615

4. Marin Cilic (CRO) 4950 (+1)

5. Grigor Dimitrov (BUL) 4870 (-1)

6. Juan Martin Del Potro (ARG) 4450

7. Kevin Anderson (RSA) 3635

8. Dominic Thiem (AUT) 3195

9. David Goffin (BEL) 3020 (+1)

10. John Isner (USA) 2955 (-1)

11. Pablo Carreno (ESP) 2415

12. Diego Schwartzman (ARG) 2165 (+3)

13. Sam Querrey (USA) 2140 (-1)

14. Roberto Bautista (ESP) 2120 (-1)

15. Jack Sock (USA) 2110 (-1)

16. Lucas Pouille (FRA) 2030

17. Kyle Edmund (ENG) 1950 (+2)

18. Tomas Berdych (CZE) 1900 (-1)

19. Fabio Fognini (ITA) 1895 (+2)

20. Hyeon Chung (KOR) 1775

21. Kei Nishikori (JPN) 1755 (+3)

22. Novak Djokovic (SRB) 1665 (-4)

23. Nick Kyrgios (AUS) 1630 (+2)

24. Philipp Kohlschreiber (ALL) 1620 (+4)

25. Stan Wawrinka (SUI) 1605 (-2)

26. Denis Shapovalov (CAN) 1573 (+3)

27. Adrian Mannarino (FRA) 1535

28. Milos Raonic (CAN) 1525 (-6)