Les Golden Knights sont devenus la première équipe d'expansion à atteindre la grande finale.

Ryan Reaves, originaire de Winnipeg, a inscrit le but gagnant. Le gardien québécois Marc-André Fleury a repoussé 31 tirs dans la victoire.

Alex Tuch a aussi touché la cible pour les Golden Knights, qui avaient perdu le premier match de la finale de l'Ouest à Winnipeg.

Début du graphique (passez à la fin) That’s a wrap on the Western Conference pic.twitter.com/q4CaW32ZRd — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) 20 mai 2018 Fin du graphique (passez au début)

Les Golden Knights affronteront en finale le Lightning de Tampa Bay ou les Capitals de Washington.

Le Lightning mène la finale de l'Est 3-2 et le match no 6 aura lieu lundi à Washington.

Josh Morrissey a inscrit l'unique but des Jets, tandis que Connor Hellebuyck a effectué 30 arrêts.