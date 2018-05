Le Britannique Chris Froome, qui avait dominé la veille au Monte Zoncolan, a été distancé dans la dernière portion de cette étape.

Yates a attaqué à 17 kilomètres de l'arrivée pour décrocher sa troisième victoire depuis le début du tour d'Italie. Il avait aussi remporté le Gran Sasso (9e étape) et Osimo (11e étape).

« C'était vraiment difficile du début à la fin. Je me sentais encore bien alors j'ai choisi mes moments pour attaquer, a mentionné Yates, retenant ses larmes. Ils ont répondu la première fois, mais j'ai essayé à nouveau et j'ai tout donné pour m'échapper. C'est fantastique. Je ne sais pas pourquoi je suis émotif après cette journée. J'ai tout donné. »

Sur la ligne, il a précédé d'une quarantaine de secondes un groupe mené par le Colombien Miguel Angel Lopez. Le Néerlandais Tom Dumoulin est parvenu à revenir dans ce groupe pour prendre la troisième place.

Froome, qui fêtait son 33e anniversaire, a éprouvé des difficultés dans le quatrième et dernier col de cette étape et a perdu plus d'une minute et demie

Le Canadien Michael Woods a terminé l'étape au 22e rang, à 4:13 du meneur. Il est 17e au classement général.

Guillaume Boivin a terminé à 35,49 s de Yates, 130e de l'étape.

Au classement général, Yates a maintenant plus de deux minutes d'avance sur Dumoulin avant la dernière journée de repos et le contre la montre de Rovereto qui aura lieu mardi.

Froome a reculé de la 5e à la 7e place au classement général, à près de cinq minutes de son jeune compatriote.