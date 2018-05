Dans cette finale qui était une reprise de celle de 2017, Svitolina n'a eu besoin que d'un peu plus d'une heure pour vaincre la no 1 mondiale. Ennuyé par des douleurs au dos, Halep a eu recours au soigneur en deuxième manche et n'a jamais été l'ombre d'elle-même dans ce match.

Il s'agit d'un deuxième titre consécutif à Rome pour Svitolina et d'un douzième trophée en carrière.

Si Svitolina avait connu des ennuis lors de ses deux deniers tournois sur terre battue, à Stuttgart et à Madrid, la quatrième raquette mondiale semble avoir finalement retrouvé ses repères à temps pour les Internationaux de France. L'an dernier, à Roland-Garros, elle avait atteint les quarts de finale avant de s'incliner face à Halep. Avec une victoire aussi convaincante à Rome, Svitolina sera vraisemblablement l'une des prétendantes au titre à Paris.