Stephen Piscotty avait amorcé la huitième manche avec un simple d'un point pour les Athletics (24-22), qui ont gagné un troisième match d’affilée.

Gio Urshela a cogné une longue balle de deux points pour les Blue Jays (22-24) alors que le lanceur Sam Gaviglio a connu un bon départ pour l'équipe torontoise.

Gaviglio a accordé six coups sûrs et un but sur balles en cinq manches et un tiers.

Il avait fait deux apparitions en relève cette saison avant d'obtenir un premier départ.

Blake Treinen a récolté un 10e sauvetage cette saison pour les Athletics. Les Blue Jays ont perdu 7 de leurs 9 dernières rencontres.