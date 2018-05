Néanmoins, son compatriote britannique Simon Yates a consolidé son avance en tête du classement général.

« C’était une étape importante dans une ascension prestigieuse », a mentionné Froome.



Froome a amorcé une attaque avec environ 4 km à franchir dans cette étape de 196 km. Le quadruple champion du Tour de France a grimacé dans les derniers virages et a finalement franchi le fil d'arrivée avec une avance de six secondes sur Yates.



« J’étais venu voir la montée et je savais que c’était le bon moment pour y aller. Cela donne le moral pour la dernière partie du Giro. »

Froome, qui a connu une semaine particulièrement difficile, est maintenant au cinquième rang, mais le cycliste de l'équipe Sky se trouve à plus de trois minutes de Yates.



Il a été victime d'une chute avant le premier contre la montre, a perdu du temps dans un secteur intermédiaire de la quatrième étape et s'est blessé de nouveau en chutant samedi dernier.

Domenico Pozzovivo termine troisième, à 23 secondes de Froome.



Le Canadien Michael Woods s'est signalé avec une 10e place, à 1:43 du Britannique. Le Montréalais Guillaume Boivin a fini 114e, à 26:13, tandis que Svein Tuft, de la Colombie-Britannique, a terminé 159e à 30:56.



Woods a tenté une attaque avec 6,5 km à faire, mais a admis que c’était une erreur de sa part après la course.

« C’était assurément trop tôt. Je me suis trop excité. L’élan d’adrénaline que ça m’a donné quand les fans criaient et quand Fabrizio Guidi a dit à la radio que j’avais l’air très fort… J’étais parti », a-t-il expliqué.



« Demain est une étape qui me convient encore mieux, avec des montées plus courtes, ajoute-t-il. J’ai probablement grimpé de quelques rangs au classement général, mais ce n’est pas mon objectif ici. Mon but ici est d’aller chercher des étapes et demain est un autre jour où je pourrai faire cela. »