Vincent-Lapointe et Vincent ont remporté la finale A du C-2 500 m avec un temps de 1 min 53 s 513/1000. Les Chinoise Yanan Ma et Mengya Sun (1:54,130) et les Hongroises Kincso Takács et Virág Balla (1:55,941 s) ont complété le podium.

Anna Roy-Cyr et Rowan Hardy Kavanaugh ont terminé en 4e position en C-2 200 m et le tandem de Ryan Cochran et Mark De Jonge ont pris le 5e rang du K-2 200 m.

En paracanoë, le Québécois Mathieu St-Pierre s'est classé quatrième du VL2 200 mètres.

Pour la première fois de l’histoire des Jeux olympiques, des épreuves féminines de canot. Vincent-Lapointe fait partie des athlètes à militer pour l’inclusion des femmes dans cette catégorie.