Dix personnes ont été tuées et dix autres ont été blessées vendredi matin lorsqu’un homme de 17 ans a ouvert le feu dans une école secondaire, à 50 km du centre-ville de Houston.

Les Texans ont émis un communiqué, vendredi.

« Au nom de l’organisation des Texans, nous sommes attristés par les événements tragiques survenus à l’école secondaire de Sante Fe, ce matin, et nos pensées et nos sincères condoléances vont aux victimes, aux familles et aux personnes affectées. Nous sommes reconnaissants envers les courageux premiers répondants, les policiers et le personnel médical. La famille des Texans continuera à prier. »

Watt a toujours été très actif au sein de la communauté depuis qu’il a été repêché par les Texans, en 2011. Il a notamment initié une campagne de financement en août dernier qui a permis d’amasser plus de 37 millions de dollars pour les victimes de l’ouragan Harvey.