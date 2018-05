Un texte de Diane Sauvé

« On ne peut pas être excité, lance Jonathan Marchessault. Si tu deviens satisfait, c’est comme ça que tu enlèves ton pied de la pédale. »

La gardien Marc-André Fleury, qui a déjà touché au St-Graal à trois reprises, est aussi sur ses gardes. Content, mais prudent en vue du cinquième match, dimanche, à Winnipeg.

« C’est bien, mais le dernier match est toujours le plus difficile. C’est une équipe qui a beaucoup de talent, qui profite bien de l’énergie de sa foule. Il ne faut pas penser qu’on a trois chances pour finir la série. »

On aurait cru voir un copier-coller du dernier match : un but rapide des Golden Knights, une réplique rapide pour reprendre les devants dans le match et une mitraille des Jets en fin de rencontre.

C’est Tomas Nosek qui a permis aux Golden Knights de reprendre les devants 43 secondes après le but égalisateur. Cloué au banc des pénalités quand les Jets ont nivelé la marque, il a donc pu se racheter tout de suite après.

« Quand un joueur commet une erreur, tu veux de l’envoyer sur la glace aussitôt, explique l'entraîneur de Vegas, Gerard Gallant. Nosek est le genre de jeune à se sentir plus mal que tout le monde quand ces choses arrivent. Parfois, tes décisions fonctionnent, parfois pas. »

Une question de confiance

« Gerard Gallant nous donne la confiance, lance Jonathan Marchessault. Si tu fais une erreur, il va te donner la chance de te racheter. D’avoir un but du quatrième trio comme ça, je peux pas être plus content. J’ai déjà été dans leur position. C’est définitivement difficile de jouer pis de rester dans le match. »

Marchessault a obtenu un 18e point dans les séries éliminatoires sur le premier but du match, celui de William Karlsson, égalant un record de la LNH pour le plus grand nombre de points récoltés par un joueur dont le club participe à ses premières séries.

Mais celui qu’il préférait louanger, c’est son compagnon de trio, Reilly Smith, qui a su profiter d’une bévue de Dustin Byfuglien pour aller marquer le but gagnant en patinant à toute allure vers le filet des Jets.

« Le trou était pas gros, puis Smith l’a trouvé. Un tir en mouvement, ce ne sont pas tous les joueurs de la Ligue nationale qui peuvent le faire. Et qu’il réussisse à le faire à ce temps-ci du match et à ce temps-ci de l’année, ça démontre juste quel genre de joueur il est », indique Marchessault.

Encore une fois, Marc-André Fleury a été fumant lorsqu'il a résisté à la poussée des Jets en fin de match. Il a été bombardé de 104 tirs à ses 3 dernières rencontres, ne cédant qu’à 5 reprises.

« Les Jets ont ouvert la machine en troisième période dans cette série, raconte Reilly Smith. Marc-André Fleury a été fantastique pour notre équipe. Il est aussi bien calme dans son filet, ce qui nous apaise aussi. »

Les Jets au bord du gouffre

Les Jets de Winnipeg ont donné un effort plus soutenu tout au long du match. S’ils étaient courroucés par certaines décisions douteuses des officiels, ils se retrouvent tout de même le dos au mur, à une défaite de leur saison de golf.

Dustin Byfuglien et Connor Hellebuyck Photo : usa today sports/USA Today Sports

« Nous avons vraiment bien joué, soutient le capitaine Blake Wheeler. Nous gagnons ce genre de match 9 fois sur 10. Ce soir, c’était l’exception. Leur gardien a fait des arrêts extraordinaires. Il faut parfois lever son chapeau à un grand joueur. »

Winnipeg n’avait jamais perdu trois matchs de suite en temps réglementaire cette saison. Si la victoire est souvent une question de centimètres en séries, Connor Hellebuyck refuse de parler de mauvais bonds.

« Je ne sais pas si on peut parler de malchance, lance le gardien des Jets, qui a repoussé 26 des 29 tirs contre lui. C’est évidemment frustrant. Mais ce n’est rien que nous ne pouvons pas gérer. Nous sommes plus que prêts pour ça. »

La seule fois qu’une équipe a réussi à surmonter un déficit de 3-1 en finale d’association, c’était en 2000 avec les Devils du New Jersey. Il y a trois matchs à gagner, mais l’entraîneur-chef Paul Maurice ne voit pas la montagne si haute.

« Je sais que nous pouvons gagner un match. Nous formons une bonne équipe. Nous avons joué dans des environnements plutôt hostiles et gagné le match qu’il fallait gagner. Nous devons gagner un match. »

Un match à la fois, c’est le même refrain que chantent les Golden Knights de Vegas.