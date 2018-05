Les Blue Jays de Toronto sont en chute libre et leurs statistiques ne cessent de dépérir.



La formation torontoise (22-23) a été vaincue lors de 10 de ses 13 derniers matchs à domicile et lors de six de ses huit dernières rencontres au total.

« Si nous lançons comme il le faut, nous ne frappons pas bien. Si nous frappons bien, nous ne connaissons pas un bon match au monticule, a fait savoir le partant des Jays Marco Estrada. Alors qu'avant, nous étions capables de nous signaler dans tous les aspects du jeu. Purement et simplement, nous devons jouer un peu mieux. »

Les Athletics ont pris les devants grâce à deux points en septième manche contre Estrada. Estrada n'était qu'à une prise de s'en tirer sans dommage, mais Chad Pinder, Fowler et Josh Phegley ont cogné des doubles consécutifs pour pousser deux coéquipiers à la plaque.

Le releveur Danny Coloumbe (1-1) a lancé pendant une manche et un tiers pour inscrire la victoire à sa fiche. Blake Treinen a enregistré son neuvième sauvetage de la campagne.

Les Blue Jays ont menacé en huitième manche, quand Justin Smoak a soutiré un but sur balles et que Yangervis Solarte a réussi un simple après deux retraits. Treinen a toutefois éteint la menace en retirant sur des prises Kevin Pillar avant de fermer les livres en neuvième.

Fowler a marqué deux fois et a réussi deux des neuf coups sûrs des A's (23-22).

Il a cogné un circuit aux dépens d'Estrada (2-4) en troisième manche pour la première longue balle de sa carrière dans les majeures.

Les Blue Jays se retrouvent sous la moyenne de ,500 pour une première fois depuis le 31 mars, alors qu'ils avaient amorcé la saison avec un dossier de 1-2.