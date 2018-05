Les 120 premiers cyclistes à rallier l'arrivée ont été crédités d'un chrono de 3 h 56 min 26 s. La 11e place obtenue par Boivin est une nouvelle marque personnelle à sa première participation au Tour d'Italie.

Le Québécois avait mené la 3e étape du Giro jusqu'aux six derniers kilomètres, une journée après avoir pris les commandes de la course pendant un bon moment grâce à une échappée.

Ses compatriotes Michael Woods et Svein Tuft ont terminé aux 48e et 123e échelons.

Tuft a perdu du terrain au cumulatif puisqu'il n'a pas conclu l'épreuve en compagnie du peloton. Il a accusé un retard de 1:03 sur Viviani.

Le Britannique Simon Yates, 34e à franchir la ligne d'arrivée, a maintenu son emprise sur le sommet du classement général et conservé le maillot rose à la veille de l'étape-clé du Monte Zoncolan.

Viviani est un habitué de la plus haute marche du podium, lui qui avait précédemment enlevé les honneurs lors des 2e et 3e manches, disputées en Israël. Tous ses triomphes ont été enregistrés au terme d'un sprint victorieux.

Le coureur italien, également vainqueur d'une étape en 2015, a devancé l'Irlandais Sam Bennett et le Néerlandais Danny Van Poppel.

La hiérarchie est donc demeurée inchangée en tête du Giro avant l'entrée en haute montagne. Yates détient une priorité de 47 secondes sur son plus proche poursuivant, le Néerlandais Tom Dumoulin.

Le Français Thibaut Pinot et l'Italien Domenico Pozzovivo suivent respectivement à 1:04 et 1:18. Le Britannique Chris Froome pointe pour sa part en 12e position et affiche un retard considérable de 3:20.

Woods se retrouve de son côté en 16e place à 3:43 du meneur. Boivin et Stuft, loin derrière, figurent aux 108e et 166e rangs, 1:49:27 et 2:38:43 les séparant de Yates.

La 14e étape s'amorcera à San Vito al Tagliamento et rejoindra le sommet du Monte Zoncolan, au bout de 186 kilomètres. Quatre ascensions précèdent la montée finale, l'une des plus dures du Vieux Continent, dans les Alpes carniques.