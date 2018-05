Pospisil, champion en titre à Busan et troisième tête de série, a vaincu l’Américain Marcos Giron en trois manches de 3-6, 6-2 et 6-4. Son prochain adversaire sera le Japonais Yosuke Watanuki, 347e raquette mondiale et sorti des qualifications.

Filip Peliwo a pour sa part vaincu Mackenzie McDonald (no 6) en trois manches de 2-6, 6-3 et 7-6. En demi-finales, il a rendez-vous avec le favori de ce tournoi, l’Australien Matthew Ebden, 85e au monde.

Les deux hommes s'étaient affrontés en demi-finales du Challenger de Rimouski, en 2012. Pospisil avait remporté le duel en deux manches de 6-2 et 6-3.

Un peu plus tard vendredi, Félix Auger-Aliassime a rendez-vous avec le Portugais Pedro Sousa (no 4), classé 129e au monde, en quarts de finale du Challenger de Lisbonne, au Portugal.

Chez les dames, à Trnava en Slovaquie, la Québécoise Françoise Abanda a été contrainte à l'abandon lors de son match de second tour contre Anna Blinkova. La Russe menait 6-1 et 3-1 quand la Montréalaise, grippée, a jeté l'éponge.