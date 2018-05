Favori du tournoi, l'Espagnol a perdu la première manche 4-6, dominé par un Italien inspiré, auteur jusque-là d'un beau parcours dans la capitale italienne. Fognini a en effet remporté cinq jeux d'affilée pour s'offrir la première manche, encouragé par un public partisan.

Mais la logique a repris le dessus par la suite, et Nadal n'a laissé que trois jeux dans les deux manches suivantes à son adversaire, diminué par une douleur au genou en fin de match.

Nadal passe donc en demi-finale grâce à cette victoire de 4-6, 6-1 et 6-2 en 2 heures 14 minutes.

Il affrontera le gagnant du match entre le 21e au classement mondial, le Japonais Kei Nishikori (un autre joueur coriace), et le Serbe Novak Djokovic, 11e tête de série, qui n'est toujours pas revenu à son meilleur niveau.

Plus de détails à venir.

Chez les dames, l'Ukrainienne Elina Svitolina (no 4), tenante du titre, l'a emporté en en quarts de finale en deux manches identiques de 6-4 sur l'Allemande Angelique Kerber (no 11), ancienne no 1 mondiale.

Elina Svitolina Photo : Getty Images/Dean Mouhtaropoulos

Après un début de match difficile, où elle a été menée 2-4, Svitolina a renversé la vapeur et a remporté sa sixième victoire d'affilée sur Kerber, deux fois gagnante dans les tournois du grand chelem, aujourd'hui 12e au monde.

Svitolina, 4e au classement WTA, est la première à se qualifier pour les demi-finales des Internationaux d'Italie.

Svitolina rencontrera samedi pour une place en finale la gagnante du match entre la Danoise Caroline Wozniacki (no 2) et l'Estonienne Anett Kontaveit.