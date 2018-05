Alex Killorn a joué les héros en dénouant l'impasse à 11:57 de la troisième période.

À lire aussi : Les Jets confiants, les Goldens Knights souriants

Brayden Point a enfilé l'aiguille en plus de se faire complice d'un autre but. Steven Stamkos a également fait bouger les cordages en avantage numérique pour le Lightning et Anthony Cirelli a complété la marque dans un filet désert.

Andrei Vasilevskiy a sauvé la mise à quelques reprises en se dressant devant les hommes de Barry Trotz. Le gardien vedette des visiteurs a repoussé 36 des 38 tirs dirigés vers lui.

Dmitry Orlov et Evgeny Kuznetsov ont touché la cible du côté des Capitals, tandis que Braden Holtby a pour sa part fait face à 19 tirs.

Après avoir triomphé lors des deux premiers matchs de la série devant les partisans du Lightning, les Capitals ont subi le même sort que leurs rivaux et ont eux aussi laissé échapper leurs deux matchs à domicile.

Ne voulant pas reproduire le même scénario que lors du match no 3, les Capitals ont rapidement soulevé la foule lorsque Orlov a enfilé l'aiguille, à 4:28 du premier engagement. Après avoir été stoppé par Vasilevskiy sur son premier tir en provenance de la pointe, Orlov n'a pas lâché le morceau et a récupéré la rondelle pour la placer dans le coin supérieur gauche du filet.

Il aura toutefois fallu que 70 secondes au Lightning pour remettre les compteurs à zéro. Sur la séquence, Point a complété un superbe échange avec Yanni Gourde et Tyler Johnson pour créer l'égalité 1-1. Il s'agissait de son septième but des séries.

Point a répliqué quelques instants plus tard, en supériorité numérique, pour permettre aux siens de prendre l'avance 2-1. Placé devant le but adverse, l'attaquant a repéré son coéquipier qui avait été laissé seul à la droite de Holtby. D'un tir à la réception, Stamkos a battu de vitesse le gardien des Capitals.

Alors que les partisans s'impatientaient dans les gradins, Kuznetsov a redonné espoir aux siens en glissant le disque entre les jambières de Vasilevskiy pour niveler la marque à 2-2.

Killorn a toutefois redonné les rênes au Lightning avec un peu plus de huit minutes à faire au match. Après avoir accepté la passe de Palat devant le but, l'ailier gauche a réalisé une belle feinte pour battre Holtby entre les jambières.

Dans un filet désert, Cirelli a mis un terme à la rencontre avec son cinquième filet des séries.

Les deux équipes seront de retour en Floride, samedi soir, pour y disputer le match no 5.